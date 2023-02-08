Соцсеть «ВКонтакте» восстановила работу после сбоя

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соцсеть «ВКонтакте» работает в обычном режиме после сбоев у ряда пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. По данным детектора сбоев от Brand Analytics, к 20:15 мск 7 февраля пользователи 485 раз пожаловались на сбои в работе соцсети.

«ВКонтакте» работает в обычном режиме, — подтвердили в компании.

Жалобы пользователей были связаны с некорректной работой соцсети. При загрузке «ВКонтакте» появлялся текст: «Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте еще раз позже». В компании говорили о краткосрочных затруднениях с загрузкой, уверяли в проведении работ по восстановлению доступа.

О неполадках в работе мобильного приложения соцсети заявили 9% пользователей. Затруднения испытывали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и ряде других городов России. Сбой наблюдался также на Украине и в Белоруссии.

Ранее пользователи сообщили, что у приложений «Яндекса» 6 февраля произошел сбой. Проблемы возникли при работе сервисов «Поиск», «Музыка», «Карты» и «Кинопоиск». В компании уверяли, что специалисты работали над устранением неполадок.