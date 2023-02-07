В соцсети «ВКонтакте» произошел массовый сбой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о массовых сбоях вечером 7 февраля, свидетельствуют данные детектора сбоев в работе сайтов и приложений. Агентству ТАСС в пресс-службе соцсети пообещали, что «ВКонтакте» скоро возобновит свою работу в полном объеме.

Пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети. Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объеме, — сообщили в пресс-службе.

6 февраля пользователи сообщили, что у приложений «Яндекса» произошел сбой. Проблемы возникли при работе сервисов «Поиск», «Музыка», «Карты» и «Кинопоиск». В компании пояснили, что специалисты работают над устранением неполадок.

9 мая 2022 года произошёл мощнейший сбой в работе платформы Rutube. Причиной тому стала хакерская атака, ответственность за которую взяла на себя группировка Anonymous. Она заявила, что фактически уничтожила Rutube.

В компании назвали атаку «самой мощной» за всю историю работы и предположили, что она была запланирована заранее, чтобы сорвать трансляцию парада Победы. Журналисты сочли, что причиной проблем сайта Rutube стала утечка кодов доступа к сайту.