СМИ назвали причину проблем сайта Rutube The Village: код Rutube удалён и не подлежит восстановлению

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Пользователи Rutube по-прежнему не могут зайти на видеохостинг из-за крупнейшей кибератаки, совершённой на площадку ранее. Более суток владельцы платформы не могут восстановить работу сайта.

На сайте ведутся технические работы. Сайт был атакован. В настоящий момент ситуация находится под контролем. Данные пользователей сохранены, — сообщается пользователям при попытке входа.

Сбой в работе платформы произошёл 9 мая. Источник издания The Village считает, что причиной проблем сайта Rutube является утечка кодов доступа к сайту. По данным собеседника издания, в результате кибератаки был «полностью удален код сайта». IT-специалист считает, что хостинг «не подлежит восстановлению».

Он отметил, что на такой случай предусмотрены бекапы. Однако в этой ситуации проблема в том, что владельцы платформы не понимают, есть ли у хакера по-прежнему доступ или уже нет. Уточняется, что видео-контент не пострадал.

Информацию The Village опровергла пресс-служба Rutube. В компании подтвердили, что восстановление хостинга займёт больше времени, чем предполагалось, однако это связано с большим массивом данных, хранящимся на серверах.

Важно понимать, что видеохостинг — это петабайты данных архивов и сотни серверов. Восстановление потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры. Однако мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела, — говорится в сообщении.

Ранее украинский вице-премьер Михаил Фёдоров заявил, что Украина причастна к сотням кибератак против предприятий и компаний из России и Белоруссии. По его словам, Киев несёт ответственность за более 660 кибератак и DDoS-атак.