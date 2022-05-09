На видеохостинге Rutube произошёл сбой

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Пользователи RuTube не могут зайти на сайт видеохостинга из-за сбоя в его работе. Сайт уже некоторое время недоступен.

Сайт RuTube не отвечает. Попробуйте зайти на сайт позже или обратиться в администрацию, — сообщается пользователям при попытке входа.

Причина сбоя не называется, однако Telegram-канал телеканала 360 заявил, что на видеохостинг ведутся атаки.

В России Rutube называют альтернативой видеохостингу YouTube. Предупреждения о возможности скорого отключения американского сервиса в России звучат на всё более высоком уровне. Роскомнадзор уже много раз высказывал претензии к его работе.

Ранее стало известно, что Rutube, в будущее которого поверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, провёл масштабный ребрендинг. Пользователей и блогеров Rutube ждут усовершенствованная навигация, свежий дизайн, новые разделы. Обещается, что на хостинге будут доступны любые виды монетизации.