Соцработникам в Москве назначили стимулирующие выплаты

https://static.news.ru/photo/79963704-9c4a-11ea-a449-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальные работники в Москве, помогающие гражданам в период действия режима повышенной готовности, будут получать стимулирующие выплаты в размере 25 тысяч рублей в месяц.

Об этом говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина, передаёт ТАСС. Документ уточняет, что выплаты также получат иные работники организаций социального обслуживания, которые фактически выполняют функции соцработников — в частности, оказывают людям помощь на дому.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Собянин в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в Москве необходимо сохранять самоизоляцию, масочный режим и другие меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

В столице за время пандемии было выявлено 158 207 случаев COVID-19, 1867 человек скончались от инфекции.