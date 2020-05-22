Соцработникам в Москве назначили стимулирующие выплаты

Социальные работники в Москве, помогающие гражданам в период действия режима повышенной готовности, будут получать стимулирующие выплаты в размере 25 тысяч рублей в месяц.
Об этом говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина,
Как ранее сообщал NEWS.ru, Собянин в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в Москве необходимо сохранять самоизоляцию, масочный режим и другие меры, направленные на борьбу с коронавирусом.
В столице за время пандемии было выявлено 158 207 случаев COVID-19, 1867 человек скончались от инфекции.
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