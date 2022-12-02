Социологи изучили отношение россиян к официальной информации об СВО Сотрудник ВЦИОМа Мамонов: россияне часто не доверяют официальной информации об СВО

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Среди россиян есть запрос на факты, честность и межличностную коммуникацию, такой вывод озвучили социологи во время заседания Научного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на тему «Российская арена информвойны: новые тренды в медиасфере». Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов обратил внимание, что люди часто не доверяют официальной информации о военной операции на Украине. Он прогнозирует «усиление запроса на честность» и на «деидеологизированную информацию о СВО».

Очень часто в ходе исследований нам говорят, что не доверяют официальной информации. Когда Министерство обороны заявляет только о позитиве, но не говорит о проблемах, это вызывает вопрос, насколько то, что оно говорит, соответствует действительности. Именно поэтому будет усиливаться запрос на межличностную коммуникацию, — объяснил эксперт.

Он ожидает, что снизится уровень доверия «официальному сигналу» и вырастет «экспертность» населения.

Также Мамонов сообщил о продолжающейся тенденции превышения «интернет-потребления» над «телепотреблением». При этом есть дифференциация возраста: чем старше россияне, тем выше среди них доля телезрителей. Почти половина (45%) опрошенных считают правдивой информацию в Telegram-каналах. В то же время респонденты высказались о том, что не доверяют данным в соцсетях.

Специалист прогнозирует, что в будущем вырастет роль межличностной коммуникации. В доказательство он привел «парадоксальную цифру»: 50% респондентов положительно ответили на вопрос, есть ли среди их родственников и знакомых мобилизованные, хотя «общий объем мобилизации составил 300 тысяч человек».

В свою очередь президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко предположил, что главная проблема информационной повестки состоит в попытке предложить людям идеологию, в то время как новые поколения предпочитают факты.

Лидерами среди интернет-ресурсов по интенсивности использования, по данным ВЦИОМа, стали WhatsApp, YouTube, «ВКонтакте» и Telegram.

Ранее гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров рассказал, что в первые дни после 24 февраля россияне чувствовали полную растерянность, но потом ситуация для многих начала проясняться и люди поняли, «кто свои, а кто чужие». Эксперт убежден, что помочь определиться со своим мнением гражданам помогли действия Запада и жесткая санкционная политика. Также социолог уточнил, что россияне уверены в необходимости продолжать СВО.