Глава ВЦИОМа рассказал об отношении россиян к СВО Глава ВЦИОМа Федоров сообщил, что россияне уверены в необходимости продолжать СВО

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров рассказал «Парламентской газете», что ведомство ежедневно проводит исследования общественного мнения вокруг специальной военной операции России на Украине. По его словам, в первые дни после 24 февраля россияне чувствовали полную растерянность, но потом ситуация для многих начала проясняться и люди поняли, «кто свои, а кто чужие». Эксперт убежден, что помочь определиться со своим мнением гражданам помогли действия Запада и жесткая санкционная политика. Также социолог уточнил, что россияне уверены в необходимости продолжать СВО.

В первые дни после 24 февраля мы впали в полную растерянность. Однако в течение примерно трех недель ситуация для людей прояснилась, стало понятно, кто свои, а кто чужие. Тут надо поблагодарить в первую очередь Запад, быстро принявший максимально жесткие санкции с целью буквально «отменить» Россию, изолировать ее от мира, разорвать нашу экономику в клочья. Именно санкции и военная поддержка Западом Украины повлияли на самоопределение россиян, — рассказал Федоров.

Реакция россиян на политику Запада привела к формированию широкой коалиции вокруг президента страны Владимира Путина, которая сохраняется несмотря ни на что, пояснил глава ВЦИОМа. Граждане России, по данным социолога, поддерживают продолжение СВО и считают, что она должна длиться до тех пор, пока не будут достигнуты значимые результаты. Эксперт отметил, что поддержка данной точки зрения зависит от возрастной категории опрошенных — чем старше респондент, тем тенденция более выражена.

Согласно данным опубликованного ранее ВЦИОМом опроса уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за последнюю неделю повысился на 0,7% и составляет 78,7%. Показатель одобрения деятельности главы государства вырос на 1,3% и достиг 75% после спада на 2,1% на предшествующей неделе подсчетов. Деятельность правительства РФ одобряют 49,1% опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 52,8% респондентов.