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04 июля 2025 в 15:28

Сочный пирог за час: курочка с картошечкой под «шубой» из теста!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется чего-то сытного и домашнего, я готовлю этот чудесный заливной пирог. Он хорош и к завтраку с чаем, и на пикник — съедается моментально!

Для теста берем: 200 г сметаны, 4 яйца, 130 г муки, 1 ст. л. майонеза, 0,5 ч. л. соды, 1 ч. л. уксуса, соль. Начинка: 300 г куриного филе, 2 картофелины, зелёный лук, специи.

Взбиваю яйца со сметаной, добавляю муку с гашёной содой — тесто должно пузыриться. Картошку режу кружочками, курочку — кусочками. В форму выкладываю слоями: тесто, картошка, курица, лук — и снова тесто. Выпекаю час при 180 °С — получается невероятно ароматно!

Когда времени в обрез, а гости уже на пороге, выручат эти нежные овощные котлетки. Они готовятся из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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