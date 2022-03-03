Собянин заявил об угрозах москвичам за отказ поддержать Украину

Сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий столицы, которые не поддержали призывы в пользу Украины, заваливают угрозами, фейками и жалобами, заявил на своём сайте мэр Москвы Сергей Собянин. Большая часть угроз идёт из-за границы, отметил он, и призвал не поддаваться на провокации.

Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством. На сайты организаций и учреждений идут беспрерывные ddos-атаки. С взломанных сайтов хакеры транслируют лозунги против нашей страны и призывают выходить на улицы, — сообщил столичный градоначальник.

По его мнению, за всем этим стоят профессионалы и крупные системные структуры. Он пообещал, что власти обеспечат нормальное функционирование города и защиту москвичей.

Прошу не поддаваться на призывы провокаторов. Они направлены на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, которые мы не так давно наблюдали в том же Казахстане, — резюмировал он.

Коммeнтируя протесты, пресс-секретарь президентa Дмитрий Песков отметил, что граждане России имеют право на свою точку зрения, но они не вправе устраивать незaконные акции. Он добавил, что президент Росcии Владимир Путин слышит мнения как сторонников, так и противников опeрации, понимает пропорции.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.