Собянин заявил, что не планирует закрывать метро в Москве на Новый год

https://static.news.ru/photo/407a881c-3001-11eb-ad42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные власти пока не планируют закрывать метро в новогоднюю ночь. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в некоторых регионах власти приняли решение о закрытии общественного транспорта в ночь на 1 января 2021 года. Он сообщил, что в Москве пока «таких решений не приняли». Об этом градоначальник рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

В новогоднюю ночь мы работу метро пока также не закрываем, — заявил он.

Мэр также выразил надежду на то, что у жителей столицы будет возможность свободно передвигаться по городу в новогоднюю ночь и любоваться новогодней Москвой. Он подчеркнул, что в связи с пандемией коронавируса массовые мероприятия при этом проводиться не будут в отличие от прошлых лет.

Фестивали — их не будет, — сказал Собянин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на фоне коронавирусной пандемии гражданам стоит как можно реже ходить друг к другу в гости. В том числе об этом стоит помнить во время празднования Нового года. Об этом в разговоре с журналистами заявил глава Национальной медицинской палаты и Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонид Рошаль.