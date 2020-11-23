Рошаль дал несколько советов по празднованию Нового года в пандемию

https://static.news.ru/photo/03eab7fc-2e24-11eb-a911-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На фоне коронавирусной пандемии гражданам стоит как можно реже ходить друг к другу в гости. В том числе об этом стоит помнить во время празднования Нового года. Об этом в разговоре с журналистами заявил глава Национальной медицинской палаты и Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонид Рошаль.

По его словам, походы в гости стоит ограничить. Также Рошаль рекомендовал продолжить использование средств индивидуальной защиты, а также соблюдение социальной дистанции и других мер профилактики заболевания, озвученных эпидемиологами.

Как отметил доктор, сейчас невозможно предсказать, какой будет ситуация с коронавирусной пандемией к Новому году. Однако, заметил Рошаль, полная отмена праздников невозможна. И властям не стоит накладывать запрет на многие торжественные элементы, «радующие глаз».

Большинство будут проводить Новый год дома, в кругу семьи, что, кстати, неплохо, но у нас народ любит новогоднюю ночь, погулять по улицам, посмотреть на иллюминацию, на ёлки и так далее. Это запрещать нельзя, — сказал Рошаль в эфире телеканала «Россия 24».

Как ранее передавал NEWS.ru, главврач московской городской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников ответил на актуальный вопрос о том, как праздновать Новый год в текущей эпидемиологической ситуации. По мнению медика, отказываться от традиционных застолий с друзьями и родственниками из-за пандемии не стоит.

Мясников подчеркнул, что народные, национальные и религиозные праздники — это то, что объединяет людей, и если их убрать, то нация «рассыпется».