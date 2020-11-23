Мясников призвал россиян не отказываться от приёма гостей в Новый год

https://static.news.ru/photo/ff42698c-2df8-11eb-9ae5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главврач московской городской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников ответил на актуальный вопрос о том, как праздновать Новый Год в текущей эпидемиологической ситуации. По мнению медика, отказываться от традиционных застолий с друзьями и родственниками из-за пандемии не стоит.

Мясников подчеркнул, что народные, национальные и религиозные праздники — это то, что объединяет людей и, если их убрать, нация «рассыпется». Он напомнил, что из-за пандемии россияне не отпраздновали Пасху и День Победы, но это не остановило коронавирус.

Не думайте о том, сколько гостей можно пригласить! Приглашайте всех, кого хотите видеть: семья, друзья. Хотите провести Новый год вдвоём — хорошо, соберётся большая семья и друзья ещё — прекрасно! — написал врач в своём Telegram-канале.

При этом Мясников выступил против новогодних корпоративных праздников, назвав их в принципе «порочной идеей и коллективной пьянкой чужих людей». Лучше, считает ведущий, хорошо провести время с близкими.

И как клиницист говорю, что праздники надо справлять, жизни надо радоваться и человеком свободным себя необходимо чувствовать! Иначе нас поглотят недуги в тысячу раз страшнее, чем ковид! — добавил медик.

Врач добавил, что россиянам надо учиться жить рядом с коронавирусом, поскольку болезнь никуда не денется в ближайшие месяцы.

Если верить подсчётам, то очередной всплеск придется на май 2021. Что, опять будем День Победы переносить? — резюмировал Мясников.

По данным на 23 ноября в России COVID-19 заболели 2 114 502 человека (+25 173 за последние сутки), 36 540 пациентов погибли (+361 за последние сутки).

Как писал NEWS.ru ранее, Александр Мясников считает, что дефицит лекарств в российских аптеках возник из-за массовой скупки гражданами препаратов для самолечения коронавирусной инфекции. Он отметил, что россияне скупают всё, о чём слышали «краем уха».