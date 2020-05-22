Собянин выступил за пропуска, маски и самоизоляцию в Москве

https://static.news.ru/photo/7d95eeda-9c5e-11ea-9537-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский мэр Сергей Собянин 22 мая заявил о необходимости сохранить цифровые пропуска, перчаточно-масочный режим и требования по самоизоляции жителей столицы, несмотря на улучшение эпидемической обстановки.

Мы считаем, что необходимо продолжить проведение достаточно строгих мер. <...> Требования по масочному режиму, выдачу электронных пропусков, требования по защитным санитарным мероприятиям в транспорте и, конечно, достаточно жёсткие требования к работе предприятий, — заявил Собянин на совещании с президентом.

Градоначальник отметил, что несмотря на позитивные факторы, в столицы сохраняются высокие показатели госпитализации заражённых коронавирусом, а количество смертей в мае превысит зафиксированное в апреле.

Как писал NEWS.ru, по решению губернатора Андрея Воробьёва с 23 мая цифровые пропуска перестанут действовать в Московской области.