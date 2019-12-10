https://static.news.ru/photo/6ef27f26-1b33-11ea-86cd-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным бывшего градоначальника столицы Юрия Лужкова в связи с его смертью. Он отметил вклад своего коллеги в развитие города и благополучие его жителей.

Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким, — написал Собянин в Twitter.

Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 декабря 2019 г.

Лужков умер в одной из клиник немецкого Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце. Ему было 83 года.Родственники бывшего мэра Москвы хотят устроить гражданскую панихиду в храме Христа Спасителя. Похоронят политика на Новодевичьем кладбище.



NEWS.ru писал, что шурин Лужкова Виктор Батурин рассказал, что видел последний раз бывшего мэра в субботу. По его словам, политик выглядел отлично.

Юрий Лужков был мэром столицы с 1992 по 2010 год.