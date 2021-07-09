Собянин: в Москве преодолён пик заболеваемости коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице были пройдены пиковые значения заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Россия 1».

Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдается некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости, — рассказал градоначальник журналистам.

У Собянина спросили, как всплеск заболеваемости повлиял на планы по развитию города. Градоначальник подчеркнул, что ничего «даже притормаживать не стали»: продолжали работать крупные городские стройки, не останавливалось возведение метрополитена, ремонт дорог, реновация и благоустройство города.

Понятно, что это, может быть, не в таком масштабе происходит, как в предыдущие годы, но всё достаточно масштабно, — подчеркнул мэр Москвы.

За всё время пандемии в Москвы выявлено 1 423 828 заболевших, скончались 23 538 человек, излечились 1 221 766. За последние сутки было зафиксировано 5694 новых случая.

Ранее стало известно, что в столице закончились запасы вакцины «КовиВак» центра Чумакова. Препарат появился в городе 9 июля, а к вечеру 10 числа его запасы были исчерпаны. На сайте мэра Москвы сказано, что ожидается новая поставка препарата.