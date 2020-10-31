Собянин сообщил, что резервные госпитали будут работать до конца пандемии

https://static.news.ru/photo/11960fa6-1c08-11eb-9a96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Резервные госпитали в столице продолжат работу до тех пор, пока пандемия коронавируса не уйдёт, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что при снижении нагрузки на больницы будут высвобождаться стационарные здания. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Резервные госпитали будут работать в полном объёме, даже если будет снижение нагрузки больничных коек под ковид. Мы будем постепенно высвобождать стационарные здания, сохраняя резервные госпитали до тех пор, пока мы не убедимся, что пандемия прошла, — сказал мэр.

Собянин отметил эффективность принятых в Москве мер, что позволяет надеяться на то, что ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы не будут вводить дополнительные противоэпидемические жёсткие меры, как в Европе, заявил Собянин.