https://static.news.ru/photo/16ca0c3c-19e0-11ea-bef2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Программа реновации жилья в столице должна быть завершена к 2032 году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, количество стартовых площадок позволяет проектировать и строить в столице около 6 млн квадратных метров. Собянин назвал проект очень амбициозным и сложным.

Можете себе представить, что миллионы жителей надо переселить в новые дома, — приводит ТАСС слова мэра.

Программа реновации в Москве утверждена в 2017 году. В настоящее время она включает более пяти тысяч домов, большинство из которых — пятиэтажные хрущёвки. Планируется, что ключи от новых квартир благодаря проекту получат 350 тысяч московских семей.

Ранее NEWS.ru писал, что столичные власти подготовили пошаговые инструкции для тех, кто собирается переезжать в новое жильё по программе реновации. Онлайн-сервис с соответствующими рекомендациями заработал на портале мэра Москвы. Сейчас в нём содержатся 24 персональных сценария, которые выдаются пользователю при введении определённых параметров, отражающих жизненную ситуацию. Например, сервис расскажет о порядке действий в случаях, когда жилец квартиры не является собственником и владеет ей на правах социального найма, если жильё приобретено в ипотеку или переезжающий намерен улучшить жилищные условия путём покупки дополнительных квадратных метров.