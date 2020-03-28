Мэр Москвы Сергей Собянин настоятельно рекомендует владельцам работающих магазинов и аптек нанести на пол разметку для клиентов в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа.
По его словам, так покупателям будет проще соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра.
Проявите ответственность — помогите гражданам соблюдать эту дистанцию, — написал мэр в своём блоге.
Как писал NEWS.ru, ранее мэр столицы сообщил, что в городе зафиксировано свыше 1000 случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано в Москве. Он подчеркнул, что ситуация с распространением заболевания перешла в новую стадию.
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