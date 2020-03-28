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В настоящее время в НИИ имени Склифосовского находятся 108 пациентов, у 51 из них был подтверждён диагноз коронавируса, трое из которых сейчас лежат в реанимации.

Как сообщил главврач больницы Сергей Петриков в Facebook, в госпитальном отделении больницы — 91 человек. В реанимации — 17 пациентов, из них пятеро на ИВЛ, один на неинвазивной искусственной вентиляции...