Собянин: проверки бизнеса в Москве сохранятся до конца пандемии

https://static.news.ru/photo/cc43ed2a-11d4-11eb-b443-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проверки бизнеса в Москве на соблюдение противоэпидемиологических мер не являются «разовой акцией». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, власти города намерены сохранить проверки до конца эпидемии коронавируса.

Как отметил Собянин в своём блоге, власти обязательно будут жёстко и системно контролировать соблюдение принятых мер.

Бизнес должен понять, что проверки соблюдения масочного режима — не разовая кампания. Это новая реальность, в которой придётся жить до окончания пандемии, — написал мэр.

Ранее Сергей Собянин назвал «неприемлемыми и невозможными» такие «крайние меры», как введение комендантского часа и запрета на передвижения из-за коронавируса.

По его мнению, соблюдение принятых в столице мер по борьбе с распространением заболевания должно помочь не допустить тотального локдауна. При этом не исключаются дальнейшие точечные ограничительные меры, сообщал NEWS.ru.