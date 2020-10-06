Собянин предупредил о выборочных проверках перевода сотрудников на удалёнку

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Президент России поделился своими мыслями о роли средств массовой информации в современном мире. По мнению главы государства, СМИ обладают большим влиянием и поэтому должны быть ответственными, иначе они превратятся в «банду», обслуживающую частные интересы.

Как отметил Путин, СМИ влияют на массовое сознание, и в этом смысле они, безусловно, являются властью, что в современном мире особенно актуально и важно. При этом их роль «не в...