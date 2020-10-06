Собянин предупредил о выборочных проверках перевода сотрудников на удалёнку

Соблюдение требований о переводе сотрудников на удалённую работу будет контролироваться с помощью выборочных проверок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он напомнил, что указом от 4 апреля 2020 года контроль возложен на объединение административно-технических инспекций столицы.
Сотрудники ОАТИ будут проводить выборочные проверки, а также реагировать на жалобы граждан о неправомерных отказах в переводе на удаленную работу, —
отметилСобянин в своём блоге.
Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы заявил, что расходы городского бюджета на борьбу с распространением коронавирусной инфекции превысили 213 млрд рублей.
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