16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Собянин предупредил о выборочных проверках перевода сотрудников на удалёнку

10:13, 07 октября 2020 36
Фото: unsplash.com

Соблюдение требований о переводе сотрудников на удалённую работу будет контролироваться с помощью выборочных проверок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что указом от 4 апреля 2020 года контроль возложен на объединение административно-технических инспекций столицы.

Сотрудники ОАТИ будут проводить выборочные проверки, а также реагировать на жалобы граждан о неправомерных отказах в переводе на удаленную работу, — отметил Собянин в своём блоге.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы заявил, что расходы городского бюджета на борьбу с распространением коронавирусной инфекции превысили 213 млрд рублей.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео