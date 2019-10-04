https://static.news.ru/photo/f5e2ee2a-e76d-11e9-b05b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московский градоначальник Сергей Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником, отметив, что столичное образование показывает высокие результаты на мировом уровне благодаря их старанию.

Дорогие учителя, сердечно поздравляю вас с праздником! Ваша работа требует не только большого профессионализма, но и особых душевных качеств, — написал мэр Москвы в Twitter.

Он напомнил, что именно учителя дают детям нравственные ориентиры, а также помогают им раскрыть свои таланты.

Дорогие учителя, сердечно поздравляю вас с праздником! Ваша работа требует не только большого профессионализма, но и особых душевных качеств. Вы даете ребенку знания, нравственные ориентиры, помогаете ему раскрыть таланты и найти свою дорогу в жизни. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 5 октября 2019 г.

День учителя отмечается 5 октября.

Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин поздравил педагогов и директоров школ с Днём учителя. Глава страны отметил, что в стране «целое созвездие» молодых и ярких преподавателей.