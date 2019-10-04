https://static.news.ru/photo/464c9e82-e738-11e9-8b1f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин поздравил педагогов и директоров школ с Днём учителя. Глава страны отметил, что в стране «целое созвездие» молодых и ярких преподавателей.

В эфире « России 24 » политик сказал, что от их самоотдачи и профессионализма зависит, сможет ли отвечать российская школа вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире.

Вы учите быть порядочными и отзывчивыми, поощряете свободу мыслей, творчества, научного поиска, и сами постоянно развиваетесь, идёте вперёд, — сказал президент.

Как писал News.ru, ранее в Кремлёвском дворце назвали абсолютного победителя конкурса «Учитель года России — 2019».