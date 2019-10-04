Президент России Владимир Путин поздравил педагогов и директоров школ с Днём учителя. Глава страны отметил, что в стране «целое созвездие» молодых и ярких преподавателей.
В эфире «
Вы учите быть порядочными и отзывчивыми, поощряете свободу мыслей, творчества, научного поиска, и сами постоянно развиваетесь, идёте вперёд, — сказал президент.
Как писал News.ru, ранее в Кремлёвском дворце назвали абсолютного победителя конкурса «Учитель года России — 2019».
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен