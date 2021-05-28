Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в столице

https://static.news.ru/photo/641672d6-bfad-11eb-bc71-96000091f725_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, но сам уровень заболеваемости остаётся достаточно высоким. Об этом мэр столицы Сергей Собянин завил в эфире телеканала «Россия 1».

Я должен сказать, что она (ситуация. — NEWS.ru) стабилизировалась, у нас уже нет такого недельного роста, — отметил градоначальник.

Собянин рассказал, что на прошлой неделе в столице снизились показатели по количеству выявленных и госпитализированных больных. Он предположил, что текущая неделя будет «как максимум на том же уровне».

В то же время глава администрации добавил, что уровень заболеваемости сохраняется достаточно высокий. Он призвал москвичей беречь себя и прививаться от коронавируса.

За минувшие сутки в Москве выявлено 3274 новых случая заражения COVID-19. Выздоровели 2998 пациентов и 56 человек скончались. Всего за время пандемии в столице заразились 1,1 млн человек. Из них вылечились чуть более 1 млн и около 20 тысяч стали жертвами инфекции.

Ранее сообщалось, что Собянин предложил создать в заведениях общепита зоны для привитых посетителей. Рестораторы отнеслись к этому по-разному. Одни — поддержали, увидев в этом мотивацию для граждан вакцинироваться, другие — сочли идею неправильной и предложили пересмотреть существующие ограничения.