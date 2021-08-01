Собянин объяснил, что влияет на жёсткость ограничений при COVID-19

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что введение и снятие коронавирусных ограничений в Москве зависит в первую очередь от заполняемости больничных коек. Его слова приводит РБК.

В Москве, по словам мэра, были подготовлены примерно 23 тысячи коек.

Если они заполняются на 2/3, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры. И в мае-июне мы такие меры приняли. Это был не общий локдаун, скорее — локальные меры. И как только мы увидели, что идет спад заболеваемости, начали эти койки выводить из оборота, возвращать плановую медицинскую помощь и отменять ограничительные меры, — сказал Собянин.

Он добавил, что за три недели работы QR-кодов заболеваемость в Москве снизилась вдвое. Это произошло из-за того, что жители стали больше прививаться и меньше пересекаться друг с другом. В том, что заболеваемость подскочила в начале лета, виноват «дельта»-штамм, объяснил Собянин.

Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице быстро улучшается, и пообещал, что в августе к обычному режиму работы вернутся павильоны «Здоровая Москва», использовавшиеся в последнее время для вакцинации.