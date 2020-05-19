Собянин назвал условие, при котором москвичам разрешат прогулки

https://static.news.ru/photo/f2a55482-99e7-11ea-beaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что москвичам разрешат прогулки и занятия спортом на улице при значительном сокращении суточного прироста заражённых коронавирусом.

По его словам, послабления возможны, когда в столице каждые сутки будут выявляться «десятки и сотни» заболевших, а не тысячи, сообщает ТАСС.

Согласно данным московского оперативного штаба, за последние сутки в столице выявлено более 3,5 тысячи новых случаев заражения COVID-19. Большинство заболевших составляют люди в возрасте до 65 лет.

Всего в Москве 149,6 тысячи заразившихся. Жертвами инфекции стали 1,6 тысячи человек. Выздоровели более 31,4 тысячи.

В целом по России, согласно последним данным, выявлено 299,9 тысячи случаев заражения. Более 76 тысяч человек выздоровели, 2,8 тысячи умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты отмечают значительное снижение уровня циркуляции коронавируса в столице. Сейчас он составляет 2,6%. В Подмосковье этот показатель несколько выше — 3,9%.