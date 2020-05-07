Москва обогнала Нью-Йорк по выявляемости коронавируса

https://static.news.ru/photo/8f4c6ecc-9049-11ea-a87a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выявляемость случаев инфицирования коронавирусом в Москве сейчас выше, чем в Нью-Йорке. Об этом 7 мая заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Если посмотреть регистрацию вновь выявленных заболеваний в Нью-Йорке за весь период и Москву, то мы, пожалуй, даже уже переплюнули Нью-Йорк по выявляемости, — отметил градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Собянин заявил, что реальное количество заражённых новым коронавирусом в столице составляет около 300 тысяч человек.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,7 млн человек, погибли свыше 263 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 7 мая общее число инфицированных достигло 177 160 (+11 231 за последние сутки), 23 803 пациента выздоровели (+2476 за последние сутки), умерли 1625 человек (+88 за последние сутки). В Москве — 92 676 заболевших (+6703 за последние сутки), выздоровели 9227 (+769 за последние сутки), 905 умерли (+39 за последние сутки).