Собянин готов остаться на работе при заболевании COVID-19 в лёгкой форме

https://static.news.ru/photo/cbc7b392-8c58-11ea-8a22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Мишин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин готов продолжать работу из своего кабине в случае заражения коронавирусом, если заболевание будет проходить в лёгкой форме. Он заявил об этом в интервью для фильма Наили Аскер-заде.

По словам Собянина, если его болезнь будет протекать в лёгкой форме, то и ограничений особо «не будет», однако, как отметил мэр, с этим тоже приходится считаться.

Кроме того, градоначальник добавил, что не может просто запереться в кабинете и сидеть там — ему необходимо «понимать и видеть, что происходит».

Как ранее писал NEWS.ru, власти Москвы могут сократить выдачу цифровых пропусков для того, чтобы уменьшить поток людей и избежать угрозы для здоровья граждан, заявил мэр столицы Сергей Собянин.