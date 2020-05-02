В Москве могут уменьшить объём выдачи пропусков для снижения потока людей

https://static.news.ru/photo/0a4f94a6-8c57-11ea-a27d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы могут сократить выдачу цифровых пропусков для того, чтобы уменьшить поток людей и избежать угрозы для здоровья граждан, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, если будет необходимо уменьшить присутствие граждан на дорогах и в метро, если будет видна угроза, то будет ужесточён сам контроль за выдачей пропусков.

Если мы увидим какую-то угрозу, то конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением ужесточения этих мер, — сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде.

Как ранее писал NEWS.ru, Сергей Собянин сообщил, что средства от штрафов, выписанных за нарушение режима самоизоляции, будут направлены на борьбу с коронавирусом.