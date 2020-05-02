В Москве могут уменьшить объём выдачи пропусков для снижения потока людей

Власти Москвы могут сократить выдачу цифровых пропусков для того, чтобы уменьшить поток людей и избежать угрозы для здоровья граждан, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам мэра, если будет необходимо уменьшить присутствие граждан на дорогах и в метро, если будет видна угроза, то будет ужесточён сам контроль за выдачей пропусков.
Если мы увидим какую-то угрозу, то конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением ужесточения этих мер, — сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде.
Как ранее писал NEWS.ru, Сергей Собянин сообщил, что средства от штрафов, выписанных за нарушение режима самоизоляции, будут направлены на борьбу с коронавирусом.
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