Собянин рассказал, куда пойдут средства от штрафов за нарушение карантина

https://static.news.ru/photo/42306fd8-8c40-11ea-93e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства от штрафов, выписанных за нарушение режима самоизоляции, будут направлены на борьбу с коронавирусом.

Об этом он рассказал в интервью Наиле Аскер-заде, частично показанном в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, эти деньги используют для закупки лекарств для борьбы с COVID-19, передаёт ТАСС.

Все средства <...> от штрафов, не только автоматических, но вообще любых штрафов, которые будут поступать в городской бюджет, они будут все целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19, на медицину, никуда больше, только туда, — заявил Собянин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что дорожные камеры в Подмосковье с 1 мая начнут фиксировать автомобили, у которых нет цифровых пропусков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.