Пропуска на машины в Подмосковье будут проверять дорожные камеры

https://static.news.ru/photo/1fb11e8e-8b10-11ea-b287-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дорожные камеры в Подмосковье с 1 мая начнут фиксировать автомобили, у которых нет цифровых пропусков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 1 мая комплексы фотовидеофиксации на дорогах Московской области привлекут к проверке электронных пропусков автомобилей. Информация с комплексов будет использована сотрудниками министерства транспорта региона при вынесении постановлений о штрафах за отсутствие пропуска на передвижение, — говорится в сообщении.

Пропускная система заработала в Москве и Московской области с 15 апреля. Разрешения необходимы для поездок на транспорте — как личном (включая самокаты и велосипеды), так и общественном.

В столичном регионе с конца марта действует режим самоизоляции. Жителям запретили покидать дома без крайней необходимости. Исключения — поход в ближайший магазин, аптеку и поликлинику, выгул собак и вынос мусора. Не запрещено перемещаться на личном автомобиле и такси, во всех общественных местах следует соблюдать дистанцию от других людей.

Нерабочие дни продлены в России до 11 мая. Общее число заражённых в стране достигло 106 498 человек. Всего с начала эпидемии в РФ зафиксировано 1073 летальных исхода от COVID-19, выздоровели 11 619 человек, писал NEWS.ru.