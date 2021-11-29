Собственников предприятий предложили привлекать к ответственности при ЧС

Собственники предприятий должны нести финансовую ответственность в случае чрезвычайных ситуаций на их предприятиях, поскольку продолжают экономить на безопасности работников. Штрафы ситуацию не исправят, и необходимо сделать так, чтобы нарушение норм промышленной безопасности было для них невыгодным. Об этом в своём Telegram-канале заявил пресс-секретарь Ростехнадзора Андрей Виль.

По словам Виля, Ростехнадзор предлагает распространить эту ответственность на собственников ЧС уже на протяжении нескольких лет, а от общественников и в СМИ звучат требования введения для них уголовного наказания. Противники такого шага отмечают, что владельцы не могут напрямую контролировать исполнение норм и правил.

Однако ситуация, когда за разлив дизтоплива хозяева предприятия платят в тысячу раз больше, чем за гибель десятков людей, выглядит двусмысленно. Не снижения прибыли должен опасаться владелец, а разорения в случае аварий, сопряжённых с человеческими жертвами, — подчеркнул пресс-секретарь.

Заявление представителя Ростехнадзора связано с расследованием аварии на шахте «Листвяжная», которая произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП погибли 46 шахтёров и пятеро горноспасателей, количество пострадавших в результате взрыва увеличилось до 76 человек. Из них 64 госпитализированы, четверо находятся в тяжёлом состоянии. 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв сообщил , что родственникам погибших будет оказана помощь по трудоустройству, обучению детей, будут решены жилищные вопросы и все проблемы, с которыми столкнулись люди в этот сложный период.

Ранее Центральный райсуд Кемерово арестовал до 25 января 2022 года директора шахты «Листвяжная» в Кузбассе Сергея Махракова по делу о ЧП. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности.