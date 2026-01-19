Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 12:44

Собравшиеся у бывшей квартиры Долиной журналисты решили сделать ей подарок

В Хамовниках журналисты сделали коллективное фото, чтобы подарить его Долиной

Журналисты у бывшего дома певицы Ларисы Долиной Журналисты у бывшего дома певицы Ларисы Долиной Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Журналисты, собравшиеся у бывшего дома певицы Ларисы Долиной в московском районе Хамовники, решили сделать ей необычный подарок, передает корреспондент NEWS.ru. Сотрудники СМИ сделали коллективную фотографию, которую пообещали поместить в рамку и отправить исполнительнице по почте.

Сейчас у скандальной квартиры собралось порядка 30 журналистов. Главным саундтреком к процедуре передачи квартиры новому владельцу стал хит самой Долиной: корреспонденты включили песню «Погода в доме». Судебные приставы тем временем вскрыли апартаменты, составили опись оставшегося имущества и передали ключи адвокату Полины Лурье Светлане Cвириденко.

Ранее Свириденко заявила, что представители Долиной согласились открыть судебным приставам дверь в бывшую квартиру артистки. Она отметила, что жилплощадь уже осмотрели на наличие «вещей должника». При этом сама знаменитость в квартире не появлялась.

До этого адвокат Александр Бенхин выразил мнение, что Долиной может грозить уголовная ответственность в случае попытки самовольно вернуться в квартиру, переданную законному собственнику — Лурье. По его словам, приставы были привлечены для легитимного оформления передачи недвижимости, чтобы избежать обвинений в самоуправстве со стороны новой владелицы.

квартиры
Лариса Долина
Хамовники
журналисты
певицы
Екатерина Укушева
Е. Укушева
Алексей Белкин
А. Белкин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губерниев высказался о назначении скандального тренера в «Шанхай»
Кутья на Крещение: традиционный рецепт с изюминкой
«Заберет»: в США раскрыли, помогут ли протесты европейцев остановить Трампа
Россиянам дали советы, как начинать рабочую неделю
Продажи новых автобусов в России упали на треть в 2025 году
Запеченный карп на Крещение: праздничный рецепт с секретной начинкой
Россиянки высказались об отношениях с живущими с родителями мужчинами
«Путь разрушения»: депутат о вандалах, разбивших мемориал Политковской
Путин обсудил с членами Совбеза роль РФ в строительстве многополярного мира
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 января, фото, видео
Наступление ВС РФ на Харьков 19 января: замерзшие трупы, голод у Купянска
Диетолог раскрыла, как часто можно есть колбасу без рисков для здоровья
Наступление ВС РФ в Донбассе 19 января: подход к Краматорску и Славянску
Трамп неожиданно высказался о «российской угрозе» для Гренландии
«Большая победа»: адвокат Долиной о завершении исполнительного производства
Психолог объяснила, как контролировать эмоции
Принц Гарри потрогал Меган Маркл за одно место на публике
Фигурист Энберт раскрыл, почему Валиева сменила тренера
Американист ответил, почему Трамп ни за что не откажется от Гренландии
Погода в Москве во вторник, 20 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.