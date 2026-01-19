Собравшиеся у бывшей квартиры Долиной журналисты решили сделать ей подарок В Хамовниках журналисты сделали коллективное фото, чтобы подарить его Долиной

Журналисты, собравшиеся у бывшего дома певицы Ларисы Долиной в московском районе Хамовники, решили сделать ей необычный подарок, передает корреспондент NEWS.ru. Сотрудники СМИ сделали коллективную фотографию, которую пообещали поместить в рамку и отправить исполнительнице по почте.

Сейчас у скандальной квартиры собралось порядка 30 журналистов. Главным саундтреком к процедуре передачи квартиры новому владельцу стал хит самой Долиной: корреспонденты включили песню «Погода в доме». Судебные приставы тем временем вскрыли апартаменты, составили опись оставшегося имущества и передали ключи адвокату Полины Лурье Светлане Cвириденко.

Ранее Свириденко заявила, что представители Долиной согласились открыть судебным приставам дверь в бывшую квартиру артистки. Она отметила, что жилплощадь уже осмотрели на наличие «вещей должника». При этом сама знаменитость в квартире не появлялась.

До этого адвокат Александр Бенхин выразил мнение, что Долиной может грозить уголовная ответственность в случае попытки самовольно вернуться в квартиру, переданную законному собственнику — Лурье. По его словам, приставы были привлечены для легитимного оформления передачи недвижимости, чтобы избежать обвинений в самоуправстве со стороны новой владелицы.