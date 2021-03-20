Собчак высмеяла Михалкова и сделала пародию на «БесогонTV»

https://static.news.ru/photo/992586aa-8962-11eb-a8f6-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/besogontv.ru

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в манере режиссёра Никиты Михалкова выпустила пародию «Конобес» на его передачу «Бесогон», вернувшуюся в эфир ВГТРК. В ней она проанализировала бюджетные траты и доходность его картин, а также их успех в Каннах.

В передаче «Осторожно: Новости» на своём YouTube-канале Собчак расположилась в кресле, как Михалков, — вальяжно откинувшись и положив ногу на ногу, также она повязала на шею шарфик. Был скопирован и интерьер его еженедельной передачи с правительственными телефонами и бюстиками исторических деятелей. При этом вместо икон за её спиной находилась верёвочная петля.

В очередной раз комментируя расходы федерального бюджета на картины маэстро российского кинематографа, она остановилась и на успехе его фильма «Предстояние» на Каннском фестивале 2010 года. По словам Михалкова, овации после фильма длились больше 15 минут.

Охотно верю. Но только на слово. Поскольку исходное видео, из которого ваши монтажёры нарезали овации, длится меньше пяти минут, — заявила Собчак.

Как писал NEWS.ru, Михалков в своей передаче «Бесогон» заявил, что на три его фильма — «Предстояние», «Солнечный удар» и «Цитадель» — было истрачено 22% бюджетных денег в связи с законом о господдержке государством кинематографа.

Собчак на это ответила, что по данным Фонда кино, «Предстояние» и «Цитадель» получили $42 млн (1,25 млрд рублей), из них 880 млн рублей — от госбанка и 58 млн рублей, подтверждённых Минкультуры. То есть оба фильма на три четверти были оплачены государством, говорит Собчак. «Солнечный удар», по данным Фонда кино, стоил почти 730 млн рублей, отметила телеведущая. Из них 224 млн рублей — это господдержка. Генеральные спонсоры — это госбанки ВЭБ и ВТБ. Собрал фильм в прокате менее 75 млн рублей. Кроме того, телеведущая сообщила, что в экспертный совет Фонда кино входит Леонид Верещагин, который является гендиректором ООО «Студия „ТРИТЭ“ Никиты Михалкова».