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Собчак уехала из России после смертельного ДТП в Сочи

11:37, 19 октября 2021
Собчак уехала из России после смертельного ДТП в Сочи Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Телеведущая Ксения Собчак решила улететь из России. Светская львица прошла паспортный контроль в аэропорту Шереметьево для вылета в Париж, передаёт РЕН ТВ.

При этом на 21 октября у неё назначена встреча с сотрудниками ГИБДД по поводу аварии в Сочи, в результате которой погиб человек, а также очная ставка с водителем автомобиля, виновного в ДТП.

Трагедия произошла 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Mercedes, в котором находилась Ксения Собчак, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Volkswagen. В результате один человек погиб, ещё двое пострадали.

В рамках расследования ДТП следствие намерено допросить всех пассажиров Mercedes. Водитель Олег Цой признал вину и раскаялся в содеянном, его поместили под домашний арест.

Ранее стало известно, что очную ставку Собчак и водителя Mercedes Олега Цоя перенесли на неделю из-за плохого самочувствия телеведущей. Журналистка также жаловалась в Росгвардию на то, что за ней якобы ведётся слежка.

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