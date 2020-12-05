«Сплошное лицемерие»: Собчак раскритиковала новогодние запреты в Петербурге

https://static.news.ru/photo/7bcd9af2-3719-11eb-bf4f-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая и активный блогер Ксения Собчак резко раскритиковала решение властей Санкт-Петербурга, которые ограничили работу учреждений культуры и общепита на Новый год. По её мнению, жёсткие меры лишь вынуждают представителей бизнеса нарушать закон.

Введённые запреты, по её мнению, это «сплошное лицемерие».

Вот скажите, чем ковид 29 декабря отличается от ковида 30 декабря? Или работа за закрытыми шторами Роспотребнадзору города интересна больше? Неудивительно, что рестораторы решились дать хоть какой-то отпор, — написала Собчак в Telegram.

Комплекс антикоронавирусных мер в Санкт-Петербурге был ужесточён с 4 декабря. Доступ в аквапарки, океанариумы, выставки в торговых центрах под запретом. В новогодние праздники с 25 декабря до 10 января бары, кафе и рестораны будут иметь право принимать посетителей только с 06:00 до 19:00 часов, а с 30 декабря до 3 января обязаны закрыться.

С 30 декабря до 10 января также не будут работать музеи и театры. Под запретом оказались автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях для групп численностью более 50 человек.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил, что власти целенаправленно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призвал туристов не приезжать в этот период. Россияне уже начали массово аннулировать запланированные на новогодние праздники туры в Северную столицу, писал NEWS.ru.