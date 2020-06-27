Собчак о нападении: «Будем восстанавливать материалы и готовить иски»

https://static.news.ru/photo/d9af6d7c-b8a6-11ea-8e69-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак, подвергшаяся нападению в Среднеуральском женском монастыре, сообщила, что она и её коллеги сняли побои. Они планируют восстановить видеоматериалы, доказывающие вину активистов, и подать в суд.

Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили. Полиция вернула камеру. Все материалы стёрты теми, кто избил мою группу. Будем восстанавливать материалы и готовить иски, — написала светская львица в своём Telegram-канале.

По словам журналистки, часть «свидетельств» сохранена на других флешках.

Собчак сообщила о нападении в своём Telegram-канале. Посты она сопроводила видеозаписями конфликта. На кадрах видно, как монахини и другие представители монастыря обступили съёмочную группу. Кто-то выбил камеру у оператора Сергея Ерженкова. По словам Собчак, Сергея побили так же, как и Филиппа, бывшего послушника, который рассказал о фактах издевательств над детьми в монастыре. Расследованием этой истории среди прочего и хотела заняться журналистка. Саму Собчак, по её словам, толкнули. Она вызвала полицию.

Отец Сергий (Николай Романов) 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. В монастыре, помимо призванных Сергием казаков и священнослужителей, оказались нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Павел Дацюк и участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.

Как писал NEWS.ru, глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв назвал неприемлемым нападение на съёмочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Однако он отметил, что для работы журналистов в таких закрытых организациях, обычно необходимо специальное разрешение, поэтому ситуация требует прояснения.