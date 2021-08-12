На Таймыре в реке обнаружили 700 туш оленей

На Таймыре, у посёлка Хатанга произошла массовая гибель оленей. Со дна реки было поднято 700 туш, в воде находятся ещё около 500, сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Силами привлечённых добровольцев, представителей полиции, погранвойск, Охотнадзора, Рыбинспекции с 6 августа организованы работы по подъёму из воды погибших при миграции молодых (телят) особей оленей. По состоянию на 11 августа поднято из реки и складировано в отдалении от населённого пункта почти 700 туш, около 500 туш остаются на мелководной части реки. Работы по их удалению из водного объекта продолжаются, — говорится в сообщении.
При этом внешний осмотр погибших оленей и вскрытие показали, что «раневые каналы либо иные следы физического воздействия человеком отсутствуют». Более того, специалисты считают, что олени захлебнулись. Туши оленей будут сожжены.
По факту массовой гибели животных возбуждено уголовное дело.
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