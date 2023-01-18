«Какая сенсация»: Сноуден отреагировал на слухи о проживании в квартире КГБ Сноуден опроверг слухи о жизни в конспиративной квартире КГБ у британского посольства

Фото: AP Photo/Armando Franca/ТАСС

Эдвард Сноуден

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил на странице в соцсетях, что не живет в конспиративной квартире КГБ в Москве. Он назвал опубликовавший слухи источник изданием «по борьбе с фейковыми новостями» и подчеркнул, что не сотрудничает «со шпионами», а также не проживает в конспиративных квартирах, особенно рядом с британским посольством.

Сегодня издание «по борьбе с фейковыми новостями» лживо заявило, что я жил на конспиративной квартире КГБ. Они даже знают, на каком этаже. Что за сенсация! Проблема? Это ложь. Я не сотрудничаю с разведчиками и не живу на конспиративной квартире, тем более рядом с посольством Британии, — написал Сноуден.

В 2013 году он инициировал грандиозный международный скандал, после того как передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы касательно программ слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. В сентябре 2022-го президент РФ Владимир Путин дал Сноудену российское гражданство. В декабре выходец из США принял присягу и получил паспорт РФ.

Ранее его адвокат Анатолий Кучерена рассказал, что после получения гражданства Сноуден станет жить в Москве.