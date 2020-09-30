Снимавшую пьяные стримы с детьми мать могут отправить на реабилитацию

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Для жительницы Тюмени, устраивавшей прямые эфиры, в которых она распивала алкоголь и «воспитывала» детей, будут составлять программу реабилитации.

Об этом сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов. По его словам, самое простое наказание, которое можно применить в отношении этой женщины — привлечение по статье 5.35 Гражданского кодекса (неисполнение родительских обязанностей), которая предусматривает наказание от предупреждения до ареста на пять суток.

Но она одна воспитывает мальчика. Сейчас его и матери лишать? Задача – сохранить семью, помочь прежде всего мальчику и через систему социальной помощи — маме, — сказал Степанов в беседе с изданием «Подъём».

По словам омбудсмена, один из вариантов помощи семье, и в частности матери, — «пролечить её». Степанов рассказал, что для семьи будет составлена индивидуальная программа реабилитации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство поддержало инициативу «Единой России» запретить государственным организациям забирать детей из их семей без решения суда.