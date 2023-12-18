«Снесет полконтинента»: военный эксперт призвал Запад бояться «Авангарда» Литовкин: Западу следует бояться «Авангарда» из-за отсутствия аналогов

Фото: МО РФ

Странам Запада следует опасаться российского ракетного комплекса «Авангард», поскольку один его удар способен разрушить половину континента, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он отметил, что на сегодняшний день Запад ничего не может противопоставить такому оружию.

У Запада нет подобных аналогов. Неуязвимость и мощь ракетного комплекса «Авангард» заключается в головной части, гиперзвуковом боевом блоке, который летает со скоростью 9 км/сек. Более того, ракета может маневрировать на траектории полета. «Авангард» практически не может обнаружить ни одна радиолокационная станция, а если они не обнаруживают, то противопоставить ракету-перехватчик невозможно, — пояснил эксперт.

Он рассказал, что в настоящее время на боевом дежурстве находятся четыре «Авангарда», которые базируются в Оренбургской области. Эксперт предположил, что такими боевыми блоками могут оснащаться и отечественные ракеты «Сармат», дальность полета которых составляет 16 тысяч километров.

На них может размещаться до 15 ядерных боевых блоков индивидуального наведения и три — четыре «Авангарда». Так что они неуязвимы для перехвата вероятным противником, в любом случае достигнут цели и служат надежным средством сдерживания. Один удар такими ракетами — и снесет полконтинента, — заключил Литовкин.

Ранее газета Mirror назвала «Авангард» самым смертоносным гиперзвуковым ракетным комплексом. Эксперты отметили, что комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком способен выходить за пределы атмосферы Земли и поражать множество целей в мире менее чем за 30 минут.