Снегопады и морозы до −15, лето и +19: погода в РФ 13–19 октября

В европейской части страны на следующей неделе будут господствовать циклоны, в большинстве регионов ожидается пасмурная погода с осадками и невысокой температурой. В северных районах Центрального и Северо-Западного федерального округов возможно установление временного снежного покрова. За Уралом уже снег, в отдельные дни его толщина может увеличиться на 30 сантиметров. Подробнее о погоде в РФ на неделе с 13 по 19 октября NEWS.ru рассказала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Где почти каждый день будут идти дожди

В Тверской, Смоленской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Московской и Владимирской областях дневная температура в начале недели будет держаться в районе +5 градусов, ближе к выходным максимальные значения могут вырасти на два-три пункта. По ночам столбики термометров будут показывать около нуля градусов, местами — до −1 градуса. Осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются на протяжении всей недели, наиболее интенсивные — в четверг, 16 октября.

В Тамбовской, Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской и Брянской областях воздух в начале недели прогреется до +7 градусов, по ночам ожидается от 0 до +4 градусов. К концу недели дневная температура поднимется до +9 градусов. Дожди будут идти здесь ежедневно, наиболее интенсивные — в понедельник и четверг.

В Липецкой, Воронежской, Курской и Белгородской областях днем на протяжении недели воздух будет прогреваться до +8–9 градусов, местами до +12 градусов. По ночам ожидается около +1–6 градусов. Здесь прогнозируются небольшие и умеренные дожди.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каких регионах может выпасть первый снег

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в начале недели столбики термометров по ночам не будут подниматься выше +5 градусов, а днем они покажут +4–10 градусов. Дожди здесь ожидаются преимущественно в понедельник и в среду. Во второй половине периода с приходом антициклона в этих регионах будет менее облачно, но если дневная температура останется прежней, то по ночам возможны заморозки до −1 градуса.

В Республике Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области практически каждый день ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В понедельник и вторник возможно установление временного снежного покрова. По ночам подморозит до −5 градусов, а днем в понедельник воздух прогреется до +10 градусов, но в последующие дни будет не более +7 градусов.

На севере Приволжского федерального округа — в Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях — дневная температура воздуха будет колебаться в диапазоне +6–8 градусов. По ночам ожидается от 0 до −5 градусов. Здесь прогнозируются ощутимые осадки в виде дождей и мокрого снега.

Где будет теплая погода

В Татарстане, Башкирии, Мордовии, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской и Оренбургской областях будет немного теплее климатической нормы. В первой половине недели днем столбики термометров будут показывать +10–12 градусов, местами до +15 градусов. С четверга начнется понижение температурного фона на два-три градуса. По ночам в понедельник и вторник ожидается +2–7 градусов, со среды — от −1 до +4 градусов. Осадки здесь прогнозируются преимущественно в виде небольших дождей, но во второй половине недели не исключен мокрый снег в ночные часы.

В Калмыкии, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях ожидается постепенное понижение температуры. Если в понедельник днем воздух здесь прогреется до +15 градусов, а местами до +19 градусов, то в четверг ожидается не более +11 градусов. В ночное время столбики термометров будут опускаться до +5–10 градусов. Местами здесь возможны небольшие дожди.

На Кубани и в Адыгее дневная температура прогнозируется в диапазоне +14–19 градусов, ночная — +7–12 градусов. В первой половине недели пройдут дожди, во второй будет преимущественно без осадков.

В республиках Северного Кавказа и на Ставрополье в начале недели днем ожидается до +18 градусов, к четвергу похолодает до +11–16 градусов. По ночам столбики термометров покажут +7–12 градусов. Практически всю неделю временами будут идти небольшие и умеренные дожди.

В Приморье в понедельник и вторник погода будет без осадков, по ночам температура может опускаться до −1 градуса, а днем 13 октября воздух прогреется до +11 градусов. Во вторник потеплеет до +16 градусов, местами до +19 градусов. В среду днем столбики термометров будут показывать +13–19 градусов, с четверга и в последующие сутки станет прохладнее примерно на два-три градуса. По ночам ожидается от −2 до +5 градусов. Местами во второй половине недели слабые дожди.

На Сахалине по ночам от 0 до −4 градусов, днем — до +12 градусов, местами до +15 градусов. Местами ожидаются дожди или мокрый снег.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Куда уже пришла зима

В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах на следующей неделе будет преимущественно без осадков, местами пройдет слабый снег. По ночам там ожидается −5–12 градусов, днем — от −6 до +1 градуса.

В Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях на следующей неделе пройдут небольшие осадки в виде дождей и мокрого снега. Температурный фон будет ниже климатической нормы. По ночам столбики термометров покажут от −1 до −6 градусов, а днем они будут держаться в диапазоне от +4 до +9 градусов.

В Алтайском крае, Новосибирской, Омской и Томской областях будет морозно почти круглые сутки, всю неделю преимущественно без осадков, но во второй половине недели возможен слабый снег или снег с дождем. По ночам здесь холодно — −4–9 градусов, днем — от −2 до +4 градусов.

На юге Красноярского края, в Хакасии, Тыве, Республике Алтай и Кемеровской области ожидаются небольшие снегопады. В четверг, 16 октября, осадки обещают усилиться. По ночам подморозит до −3–8 градусов, местами до −15 градусов. Днем температура будет держаться около 0 градусов, местами до −7 градусов. Это ниже климатической нормы для этих регионов на четыре-пять пунктов.

В Бурятии будет идти небольшой и умеренный снег. По ночам подморозит до −10 градусов, днем — в диапазоне от −1 до +6 градусов. В Забайкалье ожидаются снегопады, наиболее интенсивные в четверг. По ночам столбики термометров будут показывать −9–11 градусов, в дневные часы — от 0 до +5 градусов, а на севере края — до −8 градусов.

