Смоленская чиновница поддерживала действия властей с фейковой страницы

https://static.news.ru/photo/fe793f50-9913-11ea-a162-fa163e074e61_660.jpg Ольга Францкевич Фото: Ольга Францкевич/vk.com

Главный специалист администрации Смоленска Ольга Францкевич использовала страницу с выдуманными данными для комментирования новостей в социальной сети «ВКонтакте». Через аккаунт она писала реплики в поддержку вырубки деревьев, против которой выступают экоактивисты.

Под именем Марии Ковальской она писала, что деревья, которые планируют убрать, больны. При этом официальный акт обследования МБУ «Зеленстрой» содержит информацию, что все деревья здоровы, передаёт «7×7».

Кроме того, политик писала «нужны деревья — идите в лес и фотографируйте», отметил общественный активист Дмитрий Магеря.

Францкевич подтвердила журналистам, что страница Марии Ковальской действительно принадлежит ей. Она объяснила, что хочет высказывать своё мнение независимо от позиции администрации, поэтому «очень давно» создала фейковый аккаунт.

Всё это я могла бы писать и с основной страницы, но как-то уже столкнулась с тем, что моё мнение воспринимается как мнение администрации, с теми же скринами, криками и публикациями, а я этого не хочу, — подчеркнула она.

Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудницу администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук сняли с должности за комментарий в соцсетях, в котором она раскритиковала оказание государством помощи семьям с детьми.

Бузовчук в жёсткой форме выразила недовольство тем, что семьям с новорождёнными детьми оказывается господдержка. Свои слова она аргументировала тем, что «раньше денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили».