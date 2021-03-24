СМИ заявили о переносе ежегодного отчёта правительства

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Ежегодный отчёт правительства, который должен был состояться 21 апреля, будет перенесён на другую дату. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что такое решение могло быть принято в связи с тем, что близко к этой дате ожидается оглашение послания президента.

В свою очередь, глава комитета по регламенту сообщила РИА Новости, что никаких изменений по дате отчёта кабинета министров в Госдуме нет.

О том что ежегодный отчёт российского правительства в Государственной думе запланирован на апрель сообщил ещё в феврале председатель верхней палаты Вячеслав Володин. Обращаясь к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову на пленарном заседании Госдумы, он заявил, что им предстоит ещё многое сделать для того, чтобы уже при отчёте правительства выйти на возможные решения вопросов, которые будут выработаны с его участием.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что дата послания президента РФ Владимира Путина парламенту пока не определена. Однако российский лидер рассчитывает очным образом огласить послание Федеральному собранию, а не пользоваться видеосвязью.

Ранее в СМИ появились новые возможные даты оглашения президентом послания парламенту. Сообщалось, что это может произойти 7-8 апреля. Представитель Кремля, однако, эту информацию опроверг. Песков заявил, что по-прежнему не может назвать точную дату.