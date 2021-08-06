СМИ узнали, как сбежавшие из ИВС заключённые покинули Истру

Заключённые, которые сбежали из подмосковного ИВС, вероятнее всего, покинули Истру на ночной электричке. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник.

Следы беглецов ведут к станции Истра. Затем они теряются, — рассказал собеседник агентства.

Он отметил , что электрички с этой станции начинают ходить уже с 04:14. Сейчас силовики осматривают записи с камер видеонаблюдения, установленных на вокзалах и в поездах. При этом поиски ведутся сразу в нескольких регионах.

Большинство старых электропоездов не оснащены системами видеонаблюдения. Преступники могли рассредоточиться, — добавил информатор журналистов.

В ночь на 6 августа пятеро заключённых, в том числе подозреваемый в убийстве в ноябре 2020 года «мясного короля» Владимира Маругова, совершили побег из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковном городе Истре. Они якобы скрутили замки и вышли через заднюю дверь режимного объекта.

Помимо Маругова силовики разыскивают обвиняемых в кражах граждан Молдавии Ивана Цуркану, Александра Бутнару, Дениса Грозаву и Николая Тетеря.

По факту случившегося СК завёл уголовное дело о превышении должностных полномочий. Дежуривший во время побега сотрудник изолятора задержан, следователи считают, что именно он был инициатором побега.