https://static.news.ru/photo/3e51d224-4caf-11ea-a0a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

В Новосибирске у всех больных, которых подозревают в возможном заражении коронавирусом, берут анализы, которые потом направляются в закрытую лабораторию «Вектор». Сюда везут пробирки со всей страны и даже из-за рубежа. В этом центре изучают самые опасные вирусы планеты и разрабатывают от них вакцину.

Издание «КП-Новосибирск» выяснило , как поступают пробирки в лабораторию и стоит ли беспокоиться об их сохранности при транспортировке.

Процедуру упаковки воспроизвели в Центре гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области. Забор и упаковка проб от больного происходит в изолированном помещении. Сам материал храниться в пробирке, сделанной из крепкого пластика с плотной крышкой, которая заклеивается парафином. Далее анализ упаковывается по типу матрёшки. Пробирку кладут в герметичный пакет с дезинфицирующим материалом, тот в свою очередь в другой пакет, затем в металлический контейнер, обработанный внутри дезраствором и ультрафиолетом.

Контейнер помещается ещё в один контейнер, после чего — в транспортировочную ёмкость с охлаждающими элементами. Сопровождают такие анализы люди в защитной одежде, которые имеют специальный допуск к опасной работе.

По последним данным, число погибших от коронавируса составило 1016 человек в Китае. Выздоровели от болезни порядка 4000 человек. За сутки число жертв атипичной пневмонии увеличилось на 108 человек. Всего случаев заражения коронавирусом в стране насчитывается 42 638, пишет NEWS.ru.