В Новосибирске у всех больных, которых подозревают в возможном заражении коронавирусом, берут анализы, которые потом направляются в закрытую лабораторию «Вектор». Сюда везут пробирки со всей страны и даже из-за рубежа. В этом центре изучают самые опасные вирусы планеты и разрабатывают от них вакцину.
Издание «КП-Новосибирск»
Процедуру упаковки воспроизвели в Центре гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области. Забор и упаковка проб от больного происходит в изолированном помещении. Сам материал храниться в пробирке, сделанной из крепкого пластика с плотной крышкой, которая заклеивается парафином. Далее анализ упаковывается по типу матрёшки. Пробирку кладут в герметичный пакет с дезинфицирующим материалом, тот в свою очередь в другой пакет, затем в металлический контейнер, обработанный внутри дезраствором и ультрафиолетом.
Контейнер помещается ещё в один контейнер, после чего — в транспортировочную ёмкость с охлаждающими элементами. Сопровождают такие анализы люди в защитной одежде, которые имеют специальный допуск к опасной работе.
По последним данным, число погибших от коронавируса составило 1016 человек в Китае. Выздоровели от болезни порядка 4000 человек. За сутки число жертв атипичной пневмонии увеличилось на 108 человек. Всего случаев заражения коронавирусом в стране насчитывается 42 638, пишет NEWS.ru.
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