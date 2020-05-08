СМИ: протоирей Смирнов находится в тяжёлом состоянии

Госпитализированный с подозрением на коронавирус протоиерей РПЦ Димитрий Смирнов переведён в реанимацию, за его жизнь борются медики.
Об этом «Царьграду»
Сам госпитализированный представитель РПЦ до сих пор не дал комментариев о своём самочувствии.
За несколько дней до своей госпитализации Смирнов заявил, что пандемия коронавируса — это полезное явление. Как передавал NEWS.ru, священнослужитель посчитал, что из-за эпидемии активизируются волонтёрство, желание что-то сделать для ближнего.
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