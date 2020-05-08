СМИ: протоирей Смирнов находится в тяжёлом состоянии

https://static.news.ru/photo/063b4676-912f-11ea-b3dd-fa163e074e61_660.jpg Протоиерей Смирнов Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Госпитализированный с подозрением на коронавирус протоиерей РПЦ Димитрий Смирнов переведён в реанимацию, за его жизнь борются медики.

Об этом «Царьграду» рассказали осведомлённые источники. Ранее о попадании главы Патриаршей комиссии по делам семьи в больницу сообщил «Интерфакс». По данным агентства, состояние Смирнова стабильное и у медиков нет опасений за его жизнь. Однако источники «Царьграда» настаивают, что протоиерей находится в тяжёлом состоянии в реанимационном отделении.

Сам госпитализированный представитель РПЦ до сих пор не дал комментариев о своём самочувствии.

За несколько дней до своей госпитализации Смирнов заявил, что пандемия коронавируса — это полезное явление. Как передавал NEWS.ru, священнослужитель посчитал, что из-за эпидемии активизируются волонтёрство, желание что-то сделать для ближнего.