СМИ обнаружили в деле Ефремова цепь мистических совпадений

https://static.news.ru/photo/bfa8a1aa-fb36-11ea-88aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В деле актёра Михаила Ефремова, осуждённого за смертельное ДТП в центре Москвы, обнаружилась цепь мистических совпадений. Каждое из них связано с трагической в контексте этой истории цифрой «8».

Авария на Смоленской площади случилась 8 июня. Тогда Михаил Ефремов в пьяном виде врезался в машину, за рулём которой сидел житель Рязани Сергей Захаров. Мужчина после столкновения скончался. В госномере автомобиля актёра — 808 — сразу две «восьмёрки». Ефремова приговорили к восьми годам заключения, вердикт был вынесен 8 сентября, а материальный ущерб пострадавшей стороне составил 800 тысяч рублей.

Таким образом, в деле уже наблюдается шесть «восьмёрок». Кроме того, в художественной картине Никиты Михалкова «12» Ефремов сыграл присяжного под восьмым номером. Его персонаж в фильме произносил следующую реплику: «Цена мне — 8 лет в базарный день». То есть в истории присутствуют мистические восемь «восьмёрок».

И только отчаянный адвокат Эльман Пашаев, защищавший Михаила Ефремова, видит здесь следы заговора, сообщает телеканал НТВ.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей, ему присуждено 800 тысяч рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, Пашаев сообщил, что его подзащитный был уверен, что его приговорят к 10 годам лишения свободы.