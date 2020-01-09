https://static.news.ru/photo/ea75c1ac-32cc-11ea-9d9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях внесло правительство в Госдуму РФ.

Об этом сообщает издание « Ъ ». По его данным, поправки предусматривают штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Его сумма для легковых автомобилей составит две с половиной тысячи рублей, а для грузовых и автобусов — пять с половиной тысяч рублей.

Вынесением постановлений о наказаниях будет заниматься Ространснадзор. В этом ведомству помогут автоматические камеры. Если в течение 60 дней задолженность перед оператором платной дороги будет погашена, выписанный водителю штраф отменят.

Ранее NEWS.ru писал о том, что законопроект о запрете на проезд по платным дорогам без оплаты внесён в Государственную думу. Инициатором выступило правительство.