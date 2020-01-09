Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях внесло правительство в Госдуму РФ.
Об этом сообщает издание «
Вынесением постановлений о наказаниях будет заниматься Ространснадзор. В этом ведомству помогут автоматические камеры. Если в течение 60 дней задолженность перед оператором платной дороги будет погашена, выписанный водителю штраф отменят.
Ранее NEWS.ru писал о том, что законопроект о запрете на проезд по платным дорогам без оплаты внесён в Государственную думу. Инициатором выступило правительство.
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