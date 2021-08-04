СМИ раскрыли стратегию «Единой России» на выборах в Госдуму
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
12:44, 04 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Перед выборами в Государственную думу установка региональным властям изменилась: вместо максимальной явки нужно обеспечить участие лояльных избирателей. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на источники в «Единой России» и Госдуме.
В проблемных для власти регионах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область, количество голосующих будут уменьшать искусственно.
Федеральные кураторы просят не «нагонять» явку и даже где-то подыгрывать оппозиционно настроенным избирателям — доносить до них, что раз от них якобы мало что зависит, то нет смысла и приходить на выборы, — сообщил источник.
Там, где «Единая Россия» традиционно получает большинство голосов, такой цели нет. А в регионах, где доступно онлайн-голосование, есть задача сконцентрировать избирателей именно на нём. Также есть информация о планах увеличить количество избирателей, голосующих вне помещений участковых комиссий — их голоса тяжело проконтролировать.
Официально представители «Единой России» не подтвердили перечисленные установки.
По рейтингу власти ударили коронавирусные ограничения, считает руководитель агентства «Максимов-консалтинг» Андрей Максимов. А по словам политтехнолога Сергея Тараканова, действиями власти недовольны даже бюджетники, поэтому установка штабов и сменилась.
Руководители бюджетной сферы будут выявлять и приводить на участки только лоялистов. Это нормально — все партии собирают сторонников. А у ЕР это, в основном, бюджетники и пенсионеры. Привести их единороссы собираются честно. Поставлена задача на чистые выборы без подтасовок и вбросов, — рассказал Тараканов.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова высказалась против обязательных выборов.