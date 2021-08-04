СМИ раскрыли стратегию «Единой России» на выборах в Госдуму

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В Санкт-Петербурге водитель маршрутки отказался везти программиста с детским церебральным параличом Ивана Бакаидова, входящего в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет Forbes. Об этом Бакаидов рассказал в своём аккаунте Instagram.

Водитель, «кавказский дед», открыл дверь на светофоре и потребовал Ивана выйти. За программиста вступился пассажир. Он попросил не приставать к инвалиду и ехать дальше, но водитель начал спорить. Мужик делает...