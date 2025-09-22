«Интервидение-2025»
Сметанник без выпечки: готовим торт быстро и из доступных ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим торт быстро и из доступных ингредиентов! Сметанник без выпечки — это обалденная вкуснятина с хрустящей песочной основой и сметанным кремом, который тает во рту, оставляя приятную молочную сладость.

Рецепт: для основы измельчите 300 г любого песочного печенья в крошку, смешайте с 100 г растопленного сливочного масла и утрамбуйте на дне формы. Для крема взбейте 500 г сметаны (20–25% жирности) с 150 г сахарной пудры и ванилином до пышности. Равномерно распределите крем по основе, украсьте остатками печенья или ягодами и уберите в холодильник на 5–6 часов (лучше на ночь).

Десерт получается легким, освежающим и не слишком калорийным. Этот торт можно варьировать — добавлять в крем ягоды, шоколад или орехи, каждый раз получая новый вкус! Попробуйте — и вы поймете, что вкуснее всего бывает простое.

Ранее стало известно, как приготовить ягодные лукошки с клюквой: нежнейшие корзиночки с сочной начинкой.

